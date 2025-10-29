Prudential Indonesia Ajak Generasi Muda Jawa Timur Melek Finansial

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali mengambil peran aktif dalam Financial Expo 2025 (FinExpo 2025), yang merupakan bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ajang tahunan ini mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dan berfokus pada peningkatan pemahaman serta akses keuangan masyarakat secara menyeluruh.

Tahun ini Surabaya dipilih menjadi tuan rumah sebagai respons terhadap hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang menunjukkan indeks inklusi keuangan di Jawa Timur mencapai 92,99%, sementara indeks literasi keuangannya masih 55,32%.

Data ini menunjukkan tingginya akses terhadap layanan keuangan, namun juga menegaskan pentingnya edukasi yang lebih masif dan kolaboratif agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.

Prudential Indonesia mengambil peran aktif dalam momentum ini untuk memperluas dampak edukasi melalui pendekatan kolaboratif.

Bersama regulator, mitra komunitas, dan publik, Prudential menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat menginspirasi masyarakat untuk menjadi lebih cerdas dan mandiri secara finansial.

Salah satu sorotan utama adalah sesi talkshow bersama Influencer Ribut Santoso yang membahas pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi asuransi sebagai pondasi hidup yang tangguh dan berkelanjutan.



Lebih dari sekadar kegiatan edukatif, Prudential Indonesia juga menggelar Cuap Gathering Surabaya dengan topik “Personal & Content Branding in the Digital Era: Turn Content into Winning Strategy”.

Acara ini menghadirkan Stefani Angelia (Cinfung), Content Creator, dan mengajak para peserta, mulai dari mahasiswa, first jobbers, hingga ibu rumah tangga berusia 17–35 tahun, untuk belajar cara membangun personal branding dan membuat konten digital yang menarik, bermakna, dan berdampak positif.