Prudential Indonesia Ajak Keluarga Capai Kesejahteraan di Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Secara konsisten hadir sebagai pelindung dan mitra tepercaya untuk keluarga Indonesia, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkolaborasi dengan Micro Mindfulness, menyelenggarakan Wellnest Festival 2025.

Festival bertema Wellness pertama di Jakarta ini berhasil menggaet ribuan peserta yang terdiri dari individu dan keluarga yang dapat menikmati lebih dari 30 aktivitas interaktif mulai dari yoga, terapi seni, edukasi nutrisi, parenting talkshow, hingga arena permainan anak.

Chief Customer & Marketing Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen menyatakan program ini menjadi wadah positif bagi keluarga Indonesia, di mana mengajak untuk memiliki hidup lebih sehat, finansial yang sehat, dan lebih memaknai kehidupan untuk mencapai kesejahteraan baik fisik, mental, maupun finansial keluarga.

Menurut dia, Wellnest Festival memberikan ruang bagi keluarga untuk belajar, terhubung, dan mengambil langkah nyata dalam meraih kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

“Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut dan membangun koneksi yang lebih mendalam dengan keluarga Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Karin kesejahteraan keluarga harus dilihat secara holistik, baik mental, kesehatan dan finansial bagi orangtua dan anak. Hal ini menjadi faktor terwujudnya keluarga yang lebih siap menghadapi ketidakpastian dan membangun masa depan yang tangguh, yang pada akhirnya mendorong ketenangan pikiran dan kesiapan keuangan dari orangtua untuk memberikan yang terbaik untuk anak dan keluarga.

Oleh karena itu, Prudential Indonesia selalu siap mendukung terwujudnya kesiapan keluarga Indonesia dalam mencapai masa depannya, dengan mengajak keluarga Indonesia untuk merencanakan keuangan keluarga sejak dini dengan tepat dan sesuai tujuan keuangan jangka panjangnya, seperti mengalokasikan kebutuhan harian (40%), pembayaran utang (maksimal 30%), dana darurat, asuransi, tabungan, investasi (20%) dan kegiatan sosial/donasi (10%).

“Ketahanan finansial dimulai dengan perencanaan keuangan yang tepat dan didukung dengan proteksi asuransi. Dengan memiliki produk proteksi yang sesuai dengan kebutuhan di masa kini dan masa depan, maka dapat menghadapi berbagai risiko di masa depan serta terhindar dari risiko finansial tak terduga,” ujar Karin.