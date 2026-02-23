Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Prudential Indonesia Luncurkan PRUMapan, Dirancang untuk Anak Muda

Kamis, 26 Februari 2026 – 00:02 WIB
Prudential Indonesia Luncurkan PRUMapan, Dirancang untuk Anak Muda - JPNN.COM
Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen (Kiri) dan Chief Strategy & Transformation Officer Prudential Indonesia Yolanda Yasinta dalam acara Konferensi Pers Peluncuran PRUMapan, Rabu (25/02), di Jakarta. Foto: Prudential Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan), produk asuransi jiwa tradisional dengan Manfaat Dana Mapan yang dirancang untuk membantu generasi Milenial dan Gen Z menyiapkan perencanaan keuangan jangka panjang secara terjangkau, fleksibel, dan mudah diakses.

Lewat PRUMapan, Prudential Indonesia berharap dapat mendukung anak muda Indonesia mewujudkan masa depan yang #MapanTerkendali sekaligus mengurangi risiko terjebak dalam siklus generasi sandwich.

Peluncuran PRUMapan relevan dengan realita yang tengah dihadapi generasi muda Indonesia saat ini. Banyak anak muda berada di bawah tekanan finansial akibat tingginya biaya hidup, tanggungan keluarga, serta inflasi yang terus meningkat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Indonesia hingga akhir 2025 mencapai 2,92% (year on year), sementara menurut riset YouGov (Oktober 2024), sekitar 41 juta orang di Indonesia tergolong sebagai generasi sandwich, dengan mayoritas terdiri dari Milenial (53%) dan Gen Z (26%).

Kondisi ini berpotensi menciptakan beban finansial dan emosional berkepanjangan apabila tidak diantisipasi melalui perencanaan keuangan yang matang sejak dini.

Di sisi lain, kesadaran generasi muda akan pentingnya perencanaan finansial terus meningkat.

Sejalan dengan itu, laporan Indonesia Millennial and Gen Z Report 2026 oleh IDN Research Institute juga menunjukkan bahwa 63% anak muda memiliki pekerjaan sampingan untuk membantu keluarga dan 60% melakukannya demi menyiapkan tabungan pribadi.

Fakta ini mencerminkan semangat generasi muda untuk lebih mandiri, produktif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan mereka.

Dukung anak muda wujudkan impian masa depan agar #MapanTerkendali, Prudential Indonesia Luncurkan PRUMapan.

TAGS   Prudential Indonesia  prudential  PRUMapan  asuransi jiwa  Asuransi Jiwa PRUMapan 
