Prudential Indonesia Melanjutkan Layanan Pap Smear Gratis di Gunung Putri Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Reproduksi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 4 September, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali melanjutkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan Pap Smear gratis bagi 36 perempuan prasejahtera di Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian program desa Maju Prudential (DMP) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan merupakan hasil kolaborasi antara Prudential Indonesia dengan RS Hermina Mekarsari yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, akan pentingnya deteksi dini kanker serviks.

Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya, dapat lebih terjaga.

Inisiatif ini hadir sejalan dengan komitmen keberlanjutan (ESG/Environmental, Social, and Governance) Prudential Indonesia, khususnya dalam aspek sosial dan kesehatan, untuk mendukung masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui deteksi dini.

Selain itu, inisiatif ini juga turut mendukung Gerakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim yang diluncurkan pemerintah, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pilar ketiga tentang Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan untuk memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan di Indonesia.

“Bagi Prudential Indonesia, kesehatan adalah fondasi utama keluarga dan masyarakat yang lebih resilien. Melalui program Pap Smear gratis ini, kami ingin memberikan akses kesehatan yang merata sekaligus mendorong perempuan Indonesia untuk peduli pada kesehatan reproduksinya. Kesehatan perempuan sangatlah krusial, khususnya untuk membentuk generasi kini dan mendatang yang lebih baik, mengingat peran penting perempuan sebagai pendidik pertama bagi generasi penerus serta penggerak roda ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi kami sebagai mitra dan pelindung tepercaya bagi generasi kini dan mendatang,” kata Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia.

Layanan Pap Smear gratis ini merupakan bagian dari inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh Prudential Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.

Sebelumnya, selama tahun 2023-2024, program serupa telah menyasar 64 perempuan prasejahtera di desa Maju Prudential Mauk dan Bogor.