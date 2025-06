Prudential Indonesia Raih Penghargaan dari Supermom Brand Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Prudential Indonesia kembali meraih penghargaan sebagai Favorite Family Insurance Brands in Platinum Category dari Supermom Brand Award 2025.

Penghargaan ini membuktikan Prudential makin konsisten dengan berbagai inovasi produk proteksi dan layanan dalam menghadirkan perlindungan kesehatan dan ketahanan finansial keluarga Indonesia.

“Terima kasih kepada seluruh keluarga Indonesia yang diwakili oleh para ibu atas kepercayaan telah memilih dan dukungan yang luar biasa terhadap Prudential Indonesia sebagai brand favorit Indonesia. Kami terus melayani dan melindungi keluarga Indonesia dengan berbagai solusi finansial yang relevan untuk keluarga Indone melalui proteksi kesehatan dan finansial serta menginspirasi untuk hidup sehat dan tangguh secara finansial,” ungkap Chief Customer & Marketing Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen.

Penghargaan ini juga semakin memperkuat posisi Prudential Indonesia sebagai brand terpercaya yang konsisten mendampingi perjalanan dan memberikan perlindungan keluarga Indonesia untuk mewujudkan ketahanan finansial di masa depan, yang dimulai dari para ibu sebagai pengelola keuangan keluarga.

Menurut Karin, seoran ibu merupakan perancang masa depan keuangan keluarga yang berperan menentukan tujuan keuangan, merancang strategi menabung dan berinvestasi, serta membangun keamanan finansial bagi keluarga.

“Kami terus berkomitmen untuk mengajak dan memberdayakan ibu-ibu termasuk para ibu muda di Indonesia melalui edukasi literasi finansial untuk belajar bersama dalam merencanakan keuangan keluarga, mulai dari mengelola keuangan sehari-hari, pentingnya dana darurat, dana pendidikan, asuransi, hingga investasi," katanya.

"Apalagi bagi para perempuan yang baru menikah, kemudian menjadi ibu muda yang memprioritaskan pendidikan anak dan masa depan keluarga, sehingga penting memahami pos pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, memilah tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang semuanya perlu, di mana pasti ada perubahan sisi kebutuhan dan harus dipersiapkan dengan perencanaan finansial yang matang,” tambahnya.

Berbagai program Financial Literacy for Women pun telah diimplementasikan oleh perusahaan, seperti kolaborasi bersama Supermom sebagai platform data berbasis AI dengan komunitas digital terbesar di Asia untuk ibu dan wanita, dengan menghadirkan Kelas ‘Financial Literacy through Project 1MPACT’. Tahun lalu, program ini terdiri dari 4 sesi kelas yang diadakan secara tatap muka maupun online dan berhasil menjangkau 5.000 peserta ibu-ibu muda dari berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2024.