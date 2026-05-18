Prudential Indonesia Tegaskan Komitmen ESG, Jangkau Lebih dari 458 Ribu Penerima Manfaat

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merilis Laporan Keberlanjutan 2025 untuk menegaskan komitmennya dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Laporan ini memaparkan berbagai inisiatif strategis perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam setiap aspek bisnisnya selama lebih dari tiga dekade.

Sebagai bagian dari inisiatif perusahaan, Prudential Indonesia juga terus berupaya memperluas akses perlindungan kesehatan dan finansial, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Sepanjang 2025, Prudential Indonesia terus memperkuat implementasi strategi keberlanjutan melalui tiga pilar utama, yakni perlindungan kesehatan dan finansial yang mudah dijangkau, investasi yang bertanggung jawab, serta praktik bisnis berkelanjutan.

Berbagai capaian berhasil diraih, di antaranya penurunan emisi hampir 17% di kantor pusat dan kantor pemasaran Prudential Indonesia di enam kota, penurunan total konsumsi air sebesar 67% pada kebutuhan operasional di gedung tempat Prudential Indonesia beroperasi, serta penanaman 25.300 pohon mangrove sejak 2022.

Perusahaan juga terus memperkuat berbagai program Community Investment yang menjangkau 458.516 penerima manfaat, serta memperluas literasi keuangan kepada lebih dari 15 juta masyarakat, termasuk 6.400 pelaku UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, program Desa Maju Prudential terus memberikan dampak nyata bagi lebih dari 18.000 penerima manfaat.

“Di Prudential Indonesia, kami percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga tentang memastikan masyarakat memiliki akses terhadap perlindungan kesehatan dan finansial yang lebih baik. Melalui berbagai inisiatif yang kami jalankan, kami ingin mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam jangka panjang,” kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen.

Sebagai bagian dari komitmen ESG perusahaan, Prudential Indonesia juga telah menyelenggarakan program edukasi keberlanjutan berjudul “The Impact of Plastic Waste On Our Health and Earth: What Can We Do?” pada hari ini, dalam format diskusi yang melibatkan karyawan, tenaga pemasar, nasabah, serta masyarakat.