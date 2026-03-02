Prudential Jelaskan Memahami Tentang Repricing

jpnn.com, JAKARTA - Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Asia dan dunia, industri asuransi sedang berada pada fase penting, yakni berdiri di persimpangan antara ekonomi yang masih sangat dinamis, perubahan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya inflasi biaya kesehatan.

Di berbagai negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, India, dan Thailand, biaya rumah sakit dan obat-obatan meningkat jauh lebih cepat dibanding inflasi umum.

Di Eropa dan Amerika Serikat, populasi yang menua dan meningkatnya penyakit kronis seperti diabetes dan jantung juga membuat klaim kesehatan terus naik. Ditambah lagi, terapi dan teknologi medis terbaru memang semakin canggih yang bisa membantu proses perawatan Nasabah/Peserta, yang berdampak pada peningkatan biaya perawatan.

Indonesia menghadapi situasi yang serupa. Data dari survei kesehatan dasar Direktorat Jenderal Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan, bahwa prevalensi penyakit tidak menular telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Di Indonesia, jumlah kasus penyakit kritis meningkat 11 persen pada 2024, dari 29,7 juta menjadi 33 juta kasus. Artinya, satu dari tiga orang dewasa di Indonesia berisiko mengalami lebih dari satu kondisi kronis sekaligus.

Industri asuransi memang tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan aset industri asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026. Namun, di sisi lain, inflasi medis Indonesia diperkirakan mencapai 17,8 persen pada 2026, termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Artinya, biaya kesehatan naik jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi.

Apa yang Dimaksud dengan Repricing?

Dalam asuransi, repricing merupakan langkah peninjauan dan penyesuaian harga premi/kontribusi asuransi kesehatan yang terjadi karena adanya beberapa faktor seperti inflasi medis dan meningkatnya pengalaman klaim kesehatan. Tanpa peninjauan premi/kontribusi berkala, bisa terjadi ketidakseimbangan: premi/kontribusi yang dibayarkan tidak lagi sebanding dengan biaya klaim yang terus meningkat. Jika dibiarkan, kondisi ini justru berisiko pada kualitas layanan dan keberlangsungan produk.