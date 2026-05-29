Prudential Syariah Bagikan Daging Kurban untuk Komunitas Rentan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) percaya bahwa setiap keluarga Indonesia, dari semua latar belakang dan kondisi ekonomi, berhak mendapatkan yang terbaik, baik dalam bentuk perlindungan yang terbaik maupun sesuatu yang paling mendasar, yakni akses terhadap pangan bergizi yang layak.

Di Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Prudential Syariah mewujudkan komitmen ini melalui program “Satu Kurban, Ribuan Berkah”, menyalurkan 14 ekor sapi kepada 14 komunitas rentan untuk 2.000 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta, Aceh, hingga pelosok Flores.

“Bagi kami, melindungi keluarga Indonesia berarti hadir di setiap lapis kebutuhan, termasuk kebutuhan paling dasar sekalipun, seperti akses terhadap pangan yang bergizi dan layak. Program Satu Kurban, Ribuan Berkah adalah wujud nyata dari apa yang kami maksud dengan Satu Yang Melindungi: bahwa setiap keluarga, tanpa memandang kondisi ekonominya, berhak mendapatkan yang terbaik, hari ini dan untuk masa depan mereka,” kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

Data menunjukkan bahwa kesenjangan akses pangan bergizi di Indonesia masih menjadi tantangan nyata. Konsumsi daging sapi per kapita Indonesia masih tergolong rendah, yakni sekitar 2,77 kg per tahun, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya, sementara 81 kabupaten/kota masih berstatus rentan rawan pangan.

Di saat yang sama, semangat kurban nasional terus tumbuh, dengan kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat 3,82% menjadi 2.355.470 ekor. Ini adalah momentum untuk memastikan distribusi manfaat kurban benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Bagi Prudential Syariah, kesenjangan akses pangan bukan sekadar isu sosial, ini adalah bagian dari tantangan perlindungan keluarga yang lebih besar. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki akses terhadap pangan bergizi hari ini, masa depan yang ingin dilindungi menjadi lebih rapuh.

Melalui kemitraan dengan Dompet Dhuafa, program Satu Kurban, Ribuan Berkah hadir sebagai jembatan, memastikan keluarga-keluarga yang selama ini terpinggirkan dari akses protein berkualitas dapat merasakannya secara langsung, khususnya di wilayah 3T dan komunitas terdampak.

Setiap 1 ekor sapi didedikasikan untuk 1 komunitas, karena menjangkau satu komunitas berarti menjangkau ratusan keluarga sekaligus. Komunitas yang dijangkau meliputi: