Prudential Syariah Bersama Dompet Dhuafa-LAZISNU Kirim Bantuan ke Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali bekerja sama dengan Dompet Dhuafa dan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama) dalam menyediakan bantuan bagi korban bencana di Aceh.

Pada fase kedua pemulihan korban bencana banjir, sebanyak lebih dari 1,100 warga terdampak mendapatkan bantuan berupa paket perlengkapan kebersihan, paket darurat keluarga, dan penyediaan kembali posko dapur umum.

Sejak Desember 2025 lalu, Prudential Syariah telah menyalurkan bantuan ke beberapa titik terdampak di wilayah Aceh seperti Langsa, Aceh Tamiang, Kuala Simpang, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Banda Aceh dan sekitarnya.

“Melanjutkan kolaborasi dengan Dompet Dhuafa dan LAZISNU, Prudential Syariah terus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat di Sumatra yang terdampak pascabencana," kata Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

"Inisiatif ini menjadi bentuk komitmen jangka panjang dalam memberikan perlindungan, tidak terbatas pada finansial, namun juga terhadap masa depan generasi mendatang,” kata Vivin.

Komitmen ini sejalan dengan strategi keberlanjutan Prudential Syariah dalam membangun semangat kepedulian sosial untuk saling tolong-menolong terhadap sesama.

Dengan kolaborasi antar pihak bersama dengan Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan para relawan, upaya perlindungan dan pendampingan ini adalah wujud nyata dari tingginya rasa sosial dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia.

Sebanyak lebih dari 50 relawan turut berpartisipasi dalam tugas kemanusiaan penanganan pascabencana guna memastikan bantuan diterima dengan optimal.