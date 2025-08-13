Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prudential Syariah Borong 6 Penghargaan di SICA 2025

Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:31 WIB
Prudential Syariah Borong 6 Penghargaan di SICA 2025
Prudential Syariah borong enam Penghargaan di SICA 2025. Foto: Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Tenaga pemasar Prudential Syariah meraih prestasi membanggakan dengan memborong enam penghargaan bergengsi dalam ajang Sharia Insurance Convention and Awards (SICA) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Penilaian para tenaga pemasar terpilih di ajang SICA meliputi berbagai aspek, mulai dari kinerja bisnis, kepemimpinan (leadership), hingga pencapaian (achievement).

“Kami bangga atas prestasi yang diraih oleh para tenaga pemasar Prudential Syariah. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen dari para tenaga pemasar Prudential Syariah yang telah memberikan kinerja terbaik serta berfokus pada layanan yang sesuai kebutuhan Peserta. Selain itu, pencapaian ini juga mencerminkan kepercayaan keluarga Indonesia terhadap Prudential Syariah sebagai mitra dalam menyediakan solusi keuangan syariah,” kata Chief Distribution Officer Prudential Syariah Herwin Bustaman.

Dalam acara ini, tenaga pemasar Prudential Syariah berhasil meraih enam penghargaan, di antaranya:

? Juara 1 Kategori “Sharia Rookie Agent by Contribution” diraih oleh Agus Susila, dari Kantor Pemasaran Mandiri PRUAmanah Sharia, Region Jakarta Syariah

? Juara 1 Kategori “Sharia Rookie Agent by Policy” diraih oleh Agus Susila, dari Kantor Pemasaran Mandiri PRUAmanah Sharia, Region Jakarta Syariah

? Juara 2 Kategori “Sharia Leader” diraih oleh Delly Arnaz, dari Kantor Pemasaran Mandiri Winter Elites Group, Region Jakarta 4

? Juara 3 Kategori “Sharia Agent by Policy diraih oleh Rosalinda Manalu, dari Kantor Pemasaran Mandiri PRU Great Team, Region Bali East Indonesia

Buktikan kualitas tenaga pemasar berkelas dunia, Prudential Syariah borong enam Penghargaan di SICA 2025.

