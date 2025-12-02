Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prudential Syariah dan MPW PP Muhammadiyah Tanam 1.113 Pohon di Banten

Selasa, 02 Desember 2025 – 17:17 WIB
Prudential Syariah dan MPW PP Muhammadiyah Tanam 1.113 Pohon di Banten
Memperingati Hari Menanam Pohon Nasional, Prudential Syariah dan MPW PP Muhammadiyah tanam 1.113 pohon di Banten. Foto: Dok. Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berkolaborasi dengan Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat (MPW PP) Muhammadiyah menanam 1.113 pohon di Desa Karya Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 29 November 2025.

Kegiatan sosial itu dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia setiap 21 November dan Hari Menanam Pohon Nasional pada 28 November.

Inisiatif ini sejalan dengan strategi keberlanjutan Prudential Syariah yang berlandaskan pada tiga pilar, yakni membina perilaku yang berdampak pada perubahan iklim, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan finansial berbasis syariah, dan membangun kepedulian sosial untuk saling tolong-menolong terhadap sesama.

“Prudential Syariah senantiasa memegang prinsip keberlanjutan di dalam setiap program yang kami lakukan. Kami juga bermitra dengan berbagai pihak, untuk mendukung pemerintah dan berkontribusi aktif pada program pelestarian lingkungan. Kali ini, kami bermitra dengan MPW PP Muhammadiyah untuk menjalankan komitmen Prudential Syariah dalam mewujudkan hidup penuh berkah dan masa depan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon,” kata Mayang Ekaputri, Chief Strategy Officer Prudential Syariah.

“Sekali lagi, kami menunjukkan komitmen Prudential Syariah bahwa perlindungan tidak hanya untuk finansial, tetapi juga untuk lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” kata Mayang.

Kolaborasi untuk menanam ribuan bibit pohon di lahan wakaf Muhammadiyah seluas 10 hektare di Desa Karya Jaya, Banten, ini juga melibatkan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan 200 guru dan murid Sekolah Rakyat dan Pelajar Muhammadiyah Banten.

Selain membawa misi pelestarian lingkungan, program ini juga merupakan bentuk edukasi dan aksi pelibatan masyarakat.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof Hilman Latief menyampaikan apresiasinya atas kerja sama ini.

Peringati Hari Menanam Pohon Nasional, Prudential Syariah dan MPW PP Muhammadiyah tanam 1.113 pohon di Banten.

TAGS   Prudential Syariah  Muhammadiyah  MPW PP Muhammadiyah  Banten  Hari Menanam Pohon 
