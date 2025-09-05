Prudential Syariah dan Muhammadiyah Perkuat Literasi Keuangan untuk Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) bersama Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas literasi keuangan syariah di Indonesia.

Melalui program edukasi bertajuk “Perencanaan Keuangan Keluarga Berbasis Syariah: Solusi Proteksi dan Investasi untuk Masa Depan Perempuan”, Prudential Syariah menghadirkan edukasi keuangan syariah yang dikemas menarik sekaligus relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia masa kini.

Acara yang digelar di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta ini diikuti lebih dari 200 peserta muslimah yang tergabung dalam Aisyiyah (organisasi perempuan Muhammadiyah), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya keterlibatan dalam sesi literasi keuangan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kelas kecantikan, sebagai simbol investasi berkelanjutan untuk masa depan perempuan, bukan hanya secara finansial tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan diri.

Baca Juga: Kali Ini Prudential Syariah Raih Penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025

Kemitraan ini menjadi kelanjutan dari kolaborasi strategis Prudential Syariah dengan PP Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fokus utama kolaborasi ini adalah untuk memberdayakan perempuan agar lebih melek keuangan syariah sekaligus memiliki akses perlindungan finansial yang inklusif.

Peran perempuan sebagai penggerak ekonomi bangsa tak bisa dipandang sebelah mata.

Baca Juga: Prudential Syariah Borong 6 Penghargaan di SICA 2025

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%.

Dari jumlah itu, lebih dari 64% dikelola oleh perempuan, yang artinya sekitar 41 juta pelaku usaha perempuan telah berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi nasional.