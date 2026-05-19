Prudential Syariah Luncurkan PRUTahapan Cemerlang, Perlindungan Masa Depan Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), perusahaan asuransi jiwa syariah meluncurkan PRUTahapan Cemerlang, produk asuransi jiwa tradisional dwiguna syariah dengan Manfaat Dana Tahapan hingga 160% dari Target Dana.

Produk ini dirancang untuk mendukung tercapainya perencanaan keuangan keluarga, mulai dari perencanaan pendidikan, hari tua, atau perencanaan keuangan lainnya, dengan kontribusi minimum sebesar Rp 200.000 per bulan.

Peluncuran produk ini menjadi bukti nyata komitmen Prudential Syariah untuk terus menghadirkan inovasi perlindungan terbaik bagi keluarga Indonesia dan pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal akses dan kualitas, tetapi juga kesiapan finansial keluarga dalam mendampingi perjalanan anak.

Baca Juga: Kinerja Prudential Syariah Tumbuh di Atas Industri

“Sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah No. 1 di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi perlindungan terbaik bagi keluarga Indonesia. Setiap orang tua menginginkan pendidikan terbaik untuk anaknya, tetapi kenyataannya, biaya pendidikan terus naik melampaui inflasi. PRUTahapan Cemerlang hadir untuk menjembatani kesenjangan ini, memastikan dana tersedia tepat waktu di setiap jenjang pendidikan. Apabila terjadi risiko kehidupan pada pencari nafkah di tengah perjalanan, rencana pendidikan tidak ikut terhenti. Ini esensi dari Prudential Syariah sebagai Satu yang Melindungi, satu penyedia solusi perlindungan syariah yang lengkap dan menyeluruh, mendampingi keluarga Indonesia di setiap tahapan kehidupan,” kata Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin.

PRUTahapan Cemerlang dirancang dengan mekanisme pencairan dana yang bertahap, mengikuti siklus kebutuhan keluarga.

Dana yang diterima dapat dialokasikan secara fleksibel, mulai dari biaya pendidikan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, hingga modal untuk memulai usaha.

Dengan pendekatan ini, keluarga tidak hanya menyiapkan dana pendidikan, tetapi juga membangun fondasi finansial jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan di setiap fase kehidupan. Dengan demikian, PRUTahapan Cemerlang tidak hanya menjadi solusi dana pendidikan, tetapi juga fondasi perencanaan hari tua yang kokoh bagi seluruh keluarga.

Keluarga dapat memilih Plan PRO untuk perlindungan jiwa komprehensif dengan cakupan usia lebih luas (hingga 55 tahun), atau Plan MAX yang menambahkan perlindungan Bebas Kontribusi saat menghadapi kondisi kritis tahap akhir, ideal bagi keluarga muda yang ingin memastikan rencana pendidikan anak tidak terganggu oleh risiko kesehatan serius. Keduanya memberikan Manfaat Dana Tahapan hingga 160% dari Target Dana dengan kontribusi mulai Rp200.000 per bulan.