Prudential Syariah Raih Best Performance Islamic Insurance

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui performa keuangan yang solid dan aksi korporasi yang berdampak, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dianugerahi penghargaan Best Performance Islamic Insurance dalam ajang Anugerah Syariah Republika 2026.

Penghargaan ini makin menegaskan peran Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah sekaligus institusi yang berkomitmen menghadirkan perlindungan jiwa yang terpercaya, inklusif, serta menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

"Penghargaan ini adalah bentuk kepercayaan yang menjadi amanah bagi kami untuk terus melangkah lebih jauh. Sepanjang 2025, Prudential Syariah mencatatkan kinerja yang kuat dan konsisten tumbuh di atas industri, mendominasi pangsa pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sebesar 22%. Pencapaian ini mempertegas posisi kami sebagai market leader sekaligus cerminan dari kepercayaan keluarga Indonesia yang memilih Prudential Syariah sebagai #SatuYangMelindungi di setiap tahapan kehidupan mereka," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

Sebagai mitra pengelola perlindungan masyarakat Indonesia, Prudential Syariah terus berkomitmen menghadirkan solusi proteksi yang inklusif, sesuai prinsip syariah, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hingga saat ini, lebih dari 300.000 peserta telah mempercayakan perlindungan kesehatan dan jiwa mereka kepada Prudential Syariah, didukung oleh lebih dari 67.000 tenaga pemasar syariah professional yang menjangkau berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Ke depan, Perusahaan akan terus memperkuat kepemimpinannya di industri syariah dengan memperluas akses perlindungan syariah yang inklusif dan relevan bagi seluruh segmen masyarakat, mulai dari keluarga muda, profesional, hingga beragam komunitas melalui inovasi produk maupun layanan digital PRUServices.

Di saat yang sama, Prudential Syariah memperluas makna perlindungan dari proteksi finansial menuju pemberdayaan ekonomi dan ruang komunitas lintas generasi, melalui program SIGAP (Satu Inspirasi Generasi Berdampak), Satu Social Space, Sharia Knowledge Center, hingga podcast Soul Talk.

"Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian harus berujung pada satu hal yaitu hadir sebagai Satu Yang Melindungi bagi keluarga Indonesia di setiap tahap kehidupan, sekaligus menjadi bagian dari fondasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang lebih kuat dan inklusif," tutup Vivin. (rhs/jpnn)