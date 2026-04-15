PRUHealth Friend Resmi Diluncurkan, Ini Keunggulannya

jpnn.com, TANGERANG - Prudential Indonesia dan Prudential Syariah bersama EMC Healthcare resmi meluncurkan PRUHealth Friend di RS EMC Alam Sutera pada Rabu (15/4).

PRUHealth Friend merupakan layanan pendampingan oleh perwakilan resmi Prudential yang ditempatkan langsung di rumah sakit jaringan PRUPriority Hospitals untuk memberikan dukungan layanan kepada nasabah/peserta selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Adapun PRUHealth Friend dihadirkan sebagai bentuk dukungan bagi Nasabah/Peserta dalam menavigasi journey di rumah sakit. Karena selain akses layanan kesehatan, pasien juga memerlukan dukungan selama menjalani perawatan di rumah sakit, seperti informasi layanan dokter, layanan pemeriksaan, hingga informasi pengajuan klaim asuransi.

Yosie William Iroth, Chief Health Officer Prudential Indonesia, mengatakan bahwa kehadiran PRUHealth Friend merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan nasabah/peserta mendapatkan dukungan layanan yang memberikan rasa tenang selama menjalani perawatan.

"Kami memahami bahwa saat menjalani perawatan, Nasabah membutuhkan dukungan yang jelas di setiap tahap. Kehadiran PRUHealth Friend dapat membantu untuk monitoring proses layanan dan klaim di rumah sakit, sehingga dapat mengantisipasi kendala proses sejak dini, seperti dokumen pengajuan klaim yang belum lengkap, pengisian laporan medis yang tidak terbaca atau tidak lengkap, dan lain sebagainya," ungkap Yosie William Iroth dalam keterangan resmi.

"Melalui PRUHealth Friend, kami berupaya hadir mendampingi, sehingga Nasabah dapat menjalani perawatan dengan lebih tenang dan fokus pada pemulihan. Kehadiran PRUHealth Friend di rumah sakit EMC merupakan langkah awal, dan pastinya akan terus ditambah di jaringan rumah sakit PRUPriority Hospitals sehingga dapat membantu lebih banyak nasabah/peserta. Hal ini sebagai wujud komitmen kami untuk memberikan ketenangan pikiran (peace of mind) bagi Nasabah saat mereka menjalani perawatan," sambungnya.

Sementara itu, Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, menambahkan bahwa layanan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan pendampingan yang nyata bagi Peserta.

Pihaknya percaya bahwa menjaga amanah tidak hanya tentang memberikan perlindungan, tetapi juga hadir membantu peserta saat mereka membutuhkan dukungan selama menjalani perawatan.