PRULady dari Prudential Indonesia Solusi Perlindungan Kanker Payudara

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) hari ini meluncurkan Asuransi Jiwa PRULady, solusi perlindungan kanker payudara komprehensif untuk perempuan Indonesia.

Peluncuran ini juga sekaligus menjadi momentum memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk kita bersama-sama membangkitkan semangat dan meningkatkan kesadaran perempuan Indonesia akan pentingnya deteksi dini dan perlindungan sejak awal.

Melalui produk ini, Prudential Indonesia mengajak perempuan Indonesia untuk membangun kepedulian terhadap diri sendiri sebagai bentuk self care dan saling mendukung satu sama lain agar melangkah dengan percaya diri, serta menjadi versi terhebat masing-masing individu, #JadiVersiTerhebatmu.

“PRULady merupakan inovasi yang lahir dari kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat khususnya para perempuan di Indonesia terhadap kondisi kesehatannya. Berdasarkan data GLOBOCAN 2022, kanker payudara merupakan kanker dengan kasus baru tertinggi pada perempuan di Indonesia, yaitu sekitar 66 ribu kasus atau lebih dari 30% dari total kasus kanker pada perempuan. Selain itu berdasarkan temuan survei berjudul ‘Studi Prudential - Suara Pasien Indonesia’ yang dilakukan bekerja sama dengan Economist Impact, di mana 9 dari 10 responden mengaku menunda perawatan, dan hampir setengahnya menyatakan mereka berulang kali menunda pengobatan. Hal ini menyebabkan banyak pasien kanker baru terdeteksi di stadium lanjut. Untuk itu melalui PRULady, Prudential Indonesia menghadirkan solusi perlindungan komprehensif yang mencakup deteksi dini hingga pengobatan, sekaligus penguatan upaya promotif, dan preventif sehingga perempuan di Indonesia dapat terus menjalani hari mereka dan menjadi versi terhebatnya,” kata Vice President Director Prudential Indonesia Vikas Sinha.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara 2025-2034 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfokus pada deteksi dini dan jaminan pengobatan tuntas, PRULady hadir sebagai produk perlindungan jiwa tradisional yang memberikan manfaat proteksi jangka waktu tertentu terhadap risiko kanker payudara dengan premi terjangkau mulai dari Rp300 ribuan per bulan. Melalui PRULady, Prudential Indonesia memperkuat komitmennya untuk hadir di setiap tahap kehidupan Nasabah.

Diciptakan sebagai solusi komprehensif, PRULady menawarkan perlindungan optimal dengan Uang Pertanggungan hingga 140%. Hadir sebagai mitra tepercaya perempuan Indonesia, PRULady memberikan 25% manfaat kondisi kritis pada tahap awal, dimulai sejak Nasabah melakukan pemeriksaan dan terdiagnosa.

Tak hanya itu, nasabah juga akan kembali mendapatkan manfaat 100% uang pertanggungan apabila terdiagnosa kondisi kritis tahap akhir. Sebagai bentuk apresiasi, PRULady hadir untuk mendampingi Nasabah yang sehat dan tidak terdiagnosa melalui manfaat PRULady Save yaitu berupa potongan premi sebesar 5% apabila pada pemeriksaan tahunannya tidak terdiagnosis.

Sebagai bentuk komitmen Prudential untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya yang berorientasi pada Nasabah (customer-centric), produk ini juga memberikan manfaat bebas premi bagi para Nasabah yang terdiagnosa sejak kondisi kritis tahap awal bahkan hingga tahap akhir, selama pada masa pembayaran premi.