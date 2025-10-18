Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSBS Biak Dihajar Persib Bandung, Divaldo Alves Ungkap Kendala di Stadion Maguwoharjo

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 11:46 WIB
Pelatih PSBS Biak Divaldo Alves. Foto: ILeague.

jpnn.com - PSBS Biak kembali gagal meraih hasil positif setelah menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pekan kesembilan BRI Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025) malam. 

Kekalahan ini juga memperpanjang tren buruk PSBS Biak setiap kali tampil di kandang sendiri.

Pelatih PSBS Divaldo Alves mengatakan timnya sudah berusaha keras untuk menghindari kekalahan.

Namun, Persib selaku tim tamu tampil begitu baik dan solid sehingga menyulitkan pemainnya untuk mengembangkan permainan.

Menurut Alves, di babak pertama timnya mencoba mendominasi pertandingan. Gol cepat jadi target tim berjuluk Badai Pasifik itu.

"Babak pertama kami mau jaga dan kontrol Persib Bandung supaya mereka tidak bisa masuk ke kotak penalti," kata Alves seusai pertandingan, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Juru taktik asal Portugal itu pun memuji penampilan kiper PSBS Kadu, yang malam tadi tampil apik di bawah mistar gawang.

Eks kiper Porto FC itu berulang kali menggagalkan peluang yang diciptakan Persib.

PSBS Biak  Persib Bandung  Divaldo Alves  PSBS  Super League 
