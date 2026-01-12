PSBS Biak Menghancurkan Bhayangkara FC 4-1

Senin, 12 Januari 2026 – 17:45 WIB

jpnn.com - SLEMAN - PSBS Biak mengamuk di pekan ke-17 Super League.

Menjamu Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (12/1) sore WIB, PSBS berpesta gol, 4-1.

Itu adalah kemenangan pertama PSBS dalam empat pertandingan.

Buat Bhayangkara FC, kekalahan membuat 'Tim Kepolisian' itu harus menunda mendekat ke Top 8.

Di klasemen sementara, PSBS Biak si Badai Pasifik berada di urutan ke-15, sedangkan Bhayangkara urutan ke-9. (fs/jpnn)

Klasemen Super League

