Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSBS Biak Menghancurkan Bhayangkara FC 4-1

Senin, 12 Januari 2026 – 17:45 WIB
PSBS Biak Menghancurkan Bhayangkara FC 4-1 - JPNN.COM
Jersei PSBS Biak. Foto: IG psbsofficial

jpnn.com - SLEMAN - PSBS Biak mengamuk di pekan ke-17 Super League.

Menjamu Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (12/1) sore WIB, PSBS berpesta gol, 4-1.

Itu adalah kemenangan pertama PSBS dalam empat pertandingan.

Baca Juga:

Buat Bhayangkara FC, kekalahan membuat 'Tim Kepolisian' itu harus menunda mendekat ke Top 8.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BRI Super League (@liga1match)

Baca Juga:

Di klasemen sementara, PSBS Biak si Badai Pasifik berada di urutan ke-15, sedangkan Bhayangkara urutan ke-9. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
PSBS Biak Menghancurkan Bhayangkara FC 4-1flashscore

Lihat klasemen Super League setelah PSBS Biak berpesta gol ke gawang Bhayangkara FC.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSBS Vs Bhayangkara FC  PSBS Biak  Bhayangkara FC  Super League  klasemen Super League 
BERITA PSBS VS BHAYANGKARA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp