JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSBS Biak vs Persib Bandung: Tak Sekadar Menang, Ini Arti 3 Poin Bagi Marc Klok

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 05:47 WIB
Marc Klok (nomor 23) saat pertandingan Persib Bandung melawan PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League menjadi lebih dari sekadar tambahan tiga poin.

Pertandingan PSBS vs Persib di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor telak 0-3.

Tiga gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung melalui penalti di penghujung babak pertama (45+3'), Uilliam Barros Pereira (58'), dan Luciano Guaycochea (77').

Hasil ini membawa Persib naik ke posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/26 dengan koleksi 13 poin dari tujuh laga.

Arti Tiga Poin Bagi Marc Klok

Bagi gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok, kemenangan tersebut terasa sangat penting setelah serangkaian hasil yang belum konsisten di awal musim.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai tim tampil lebih solid dan menunjukkan tekad besar untuk bangkit.

"Kami harus menang. Itu yang ada di kepala semua pemain. Saya bangga dengan tim ini."

"Seperti kata pelatih, semua tampil bagus, baik starter maupun pemain pengganti," ujar Klok.

TAGS   Persib Bandung  Marc Klok  PSBS  Persib  Super League 
