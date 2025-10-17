Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSBS vs Persib: 4 Bintang Timnas Pulang, Tapi Ada 1 Lubang di Pertahanan Maung Bandung

Jumat, 17 Oktober 2025 – 06:36 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan instruksi. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung siap menantang PSBS Biak pada laga pekan kesembilan BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan PSBS vs Persib akan digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (17/10/2025).

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi prima dan fokus menatap laga tersebut.

Kembalinya Pemain Timnas 

Empat pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia, yakni Marc Klok, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, dan Thom Haye sudah kembali bergabung.

Kehadiran mereka menambah kekuatan Maung Bandung yang berambisi meraih tiga poin di Sleman.

"Semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding. Mereka yang baru kembali dari Timnas sudah berlatih normal dan beradaptasi cepat dengan tim," ucap Hodak.

Lubang di Lini Belakang

Meski begitu, Persib tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh.

Frans Putros dipastikan absen karena menjalani hukuman akibat kartu merah, sementara Adam Pryzbek masih dalam tahap pemulihan.

