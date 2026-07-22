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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSG dan Manchester City Kompak Percaya BYD, Ada Proyek Besar yang Sedang Berjalan

Rabu, 22 Juli 2026 – 05:34 WIB
PSG dan Manchester City Kompak Percaya BYD, Ada Proyek Besar yang Sedang Berjalan - JPNN.COM
Paris Saint-Germain (PSG) resmi menjalin kerja sama dengan BYD. Foto: BYD.

jpnn.com - Setelah lebih dahulu menggandeng Manchester City, BYD kini sukses mengamankan Paris Saint-Germain sebagai mitra barunya.

Langkah tersebut mempertegas ambisi BYD untuk tidak hanya dikenal sebagai produsen kendaraan listrik, tetapi juga sebagai merek yang hadir di tengah jutaan penggemar sepak bola di berbagai negara.

PSG resmi menunjuk BYD sebagai Official Automotive Partner melalui kesepakatan yang akan berlangsung hingga Juni 2029.

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Kolaborasi tersebut lahir setelah PSG menutup musim 2025/2026 dengan prestasi gemilang, termasuk mempertahankan gelar Liga Champions.

Kolaborasi Lebih dari Sekadar Kendaraan

Kemitraan ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan armada operasional klub. Kedua pihak juga akan menjalankan berbagai program yang melibatkan penggemar di berbagai belahan dunia.

Sejumlah aktivitas telah disiapkan, mulai dari kampanye internasional, konten digital eksklusif bersama tim putra dan putri PSG, hingga berbagai pengalaman interaktif yang dirancang untuk mendekatkan klub dengan komunitas pendukungnya.

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Selain itu, kendaraan BYD maupun DENZA akan digunakan sebagai bagian dari kebutuhan mobilitas harian Paris Saint-Germain selama masa kerja sama berlangsung.

Executive Vice President BYD Stella Li menyebut kemitraan tersebut mempertemukan dua organisasi yang memiliki visi serupa.

Setelah lebih dahulu menggandeng Manchester City, BYD kini sukses mengamankan Paris Saint-Germain sebagai mitra barunya.

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TAGS   BYD  PSG  Manchester City  Paris Saint-Germain  mobil listrik 
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