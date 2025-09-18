PSG di Singgasana, Begini Peta Persaingan Klasemen Liga Champions

Kamis, 18 September 2025 – 04:51 WIB

jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) membuka langkah di Liga Champions musim ini dengan cara meyakinkan.

Sang juara berathan melibas Atalanta 4-0 sekaligus mengantarkan mereka naik ke posisi teratas klasemen sementara.

Gol cepat Marquinhos pada menit ketiga menjadi awal pesta Les Parisiens. Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, hingga Goncalo Ramos menambah derita wakil Italia tersebut, yang kini terpuruk di dasar klasemen.

Kemenangan telak itu membuat PSG melesat ke puncak klasemen sementara Liga Champions, menyingkirkan Union SG yang sebelumnya sempat berada di posisi teratas berkat kemenangan 3-1 atas PSV.

Di bawah PSG, Bayern Munchen menjaga asa setelah mengalahkan Chelsea 3-1. Raksasa Jerman kini menempati peringkat ketiga. Adapun Arsenal, Inter Milan, dan Qarabag menguntit di posisi berikutnya.

Liverpool juga mencuri perhatian setelah menang dramatis melawan Atletico Madrid. Skor 3-2 membawa The Reds duduk di peringkat ketujuh.

Real Madrid menyusul di posisi delapan, berkat dua penalti Kylian Mbappe saat menekuk Olympique Marseille dengan skor 2-1.

Sementara itu, Tottenham Hotspur berada di posisi kesembilan, disusul beberapa tim besar seperti Borussia Dortmund dan Juventus yang harus puas berbagi poin di laga pembuka.