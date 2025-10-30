Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSG Gagal Menang Melawan Lorient, Luis Enrique Sangat Kecewa

Kamis, 30 Oktober 2025 – 20:15 WIB
PSG Gagal Menang Melawan Lorient, Luis Enrique Sangat Kecewa - JPNN.COM
Pelatih PSG Luis Enrique. Foto: Sebastien Bozon/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Liga Prancis antara Lorient vs Paris Saint-Germain berakhir imbang dengan skor 1-1. Pelatih PSG Luis Enrique sangat kecewa karena tim asuhannya gagal menaklukkan tuan rumah Lorient. Padahal, PSG sempat memimpin melalui gol Nuno Mendes pada menit ke-50. Namun, Lorient mampu membalasnya semenit kemudian melalui gol Igor Silva.

“Sayang sekali, karena kami sempat mencetak gol, tetapi pada serangan berikutnya mereka langsung membalas. Pertandingan berakhir imbang, dan itu mengecewakan karena poin sangat penting, terutama pada tahap musim seperti ini,” kata Enrique dikutip dari laman resmi PSG.

“Sulit untuk menyerang melawan blok pertahanan yang dalam jika Anda tidak berani menantang bek lawan, jika Anda tidak melakukan pergerakan seperti biasanya, jika Anda kurang bergerak, dan jika Anda tidak mampu membaca perkembangan permainan lawan,” tambahnya.

Baca Juga:

Hasil imbang itu membuat PSG sekarang memiliki 21 poin, dan hanya berjarak satu poin dari tim posisi kedua, AS Monaco. Adapun Monaco mampu menang 5-3 di markas Nantes.

Sementara itu, gelandang PSG, Joao Neves, mengatakan timnya akan segera melakukan evaluasi sepanjang pekan, sebelum memainkan laga berikutnya.

“Hari ini hasilnya imbang, dan itu bukan hasil yang baik bagi kami. Kami akan mengevaluasi sepanjang pekan, apa yang sudah kami lakukan dengan baik dan apa yang belum (dilakukan),” ujar Neves.

Baca Juga:

PSG selanjutnya akan bertemu Nice di ajang Liga Prancis, pada Sabtu (1/11), sebelum menantang Bayern Munich di Liga Champions pada Rabu (5/11). (antara/jpnn)

PSG gagal menang melawan Lorient pada pertandingan Liga Prancis, Luis Enrique sangat kecewa.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSG  Luis Enrique  Lorient vs PSG  Liga Prancis  kecewa 
BERITA PSG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp