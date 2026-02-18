Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSG Hajar AS Monaco, Enrique Tegaskan Les Parisiens Pantas Menang

Rabu, 18 Februari 2026 – 20:30 WIB
PSG Hajar AS Monaco, Enrique Tegaskan Les Parisiens Pantas Menang
Pelatih PSG Luis Enrique. Foto: Sebastien Bozon/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) menaklukkan Monaco 3-2 pada leg pertama playoff 16 besar Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Louis II, Monaco, Rabu dini hari WIB.

Pada laga itu, PSG sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu setelah Monaco mencetak skor lewat Folarin Balogun (1', 18').

Akan tetapi, tim berjuluk Les Parisiens itu mampu merespons dengan membuat tiga gol tambahan dari Desire Doue (29', 67') dan Achraf Hakimi (41').

PSG bahkan sejatinya memiliki satu peluang gol lewat penalti pada menit ke-22, tetapi gagal dieksekusi oleh Vitinha.

Pelatih PSG Luis Enrique mengatakan bahwa timnya pantas menang atas Monaco. Dia menegaskan kemenangan itu diraih dengan perjuangan hebat.

"Sangat sulit untuk membalikkan keadaan, tetapi saya harus memberi selamat kepada para pemain baik secara individu maupun kolektif. Saya yakin kami pantas meraih kemenangan ini, meskipun dengan perjuangan hebat," ujar Enrique dikutip dari laman resmi PSG. 

Enrique mengatakan bahwa di sepak bola, banyak momen pemain kehilangan kepercayaan diri dalam pertandingan saat masalah datang.

Menurut dia, mengatasinya pun bukan perkara mudah.



