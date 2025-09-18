Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSG, Inter, Bayern, dan Liverpool Mulus di Laga Pertama

Kamis, 18 September 2025 – 07:19 WIB
PSG, Inter, Bayern, dan Liverpool Mulus di Laga Pertama - JPNN.COM
Pendukung PSG saat menyaksikan timnya menghadapi Atalanta di MD1 penyisihan Liga Champions di Parc des Princes. Foto: Franck Fife/AFP

jpnn.com - PARIS – Juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain memetik kemenangan besar di laga pertama mereka musim ini.

Menjamu Atalanta di Parc des Princes, Paris, Kamis (18/9) dini hari WIB, PSG berpesta gol, 4-0.

Gol tuan rumah lahir dari Marquinhis (menit ke-3), Khvicha Kvaratskhelia (39), Nuno Mendes (51), dan Goncalo Ramos (90+1).

Baca Juga:

PSG punya peluang besar menang 5-0, tetapi Barcola gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-44.

“Kami sangat senang bisa menang seperti ini, dari tim yang bagus,” tutur Kvaratskhelia.

“Kami memainkan pertandingan yang bagus, tetapi yang paling penting, kami menang,” imbuh pemain Georgia yang terpilih sebaga man of the match PSG vs Atalanta itu.

Baca Juga:

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, sejumlah klub besar lainnya, seperti Liverpool, Bayern Muenchen, dan Inter Milan juga meraih kemenangan di laga pertama mereka.

Liverpool menang 3-2 dari Atletico Madrid. Bayern Muenchen mengalahkan Chelsea 3-1, sedangkan Inter Milan menang 2-0 di kandang Ajax. (uefa/jpnn)

Juara bertahan memetik kemenangan besar di laga pertama mereka di Liga Champions musim ini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

