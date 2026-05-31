PSG Juara Liga Champions, Luis Enrique: Betapa Sulitnya Bermain Melawan Arsenal

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) sukses meraih gelar juara Liga Champions secara dua tahun beruntun setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti pada laga final di Budapest, Sabtu (305).

Bagi Pelatih PSG Luis Enrique, keberhasilan timnya menjuarai Liga Champions 2025/26 lebih sulit diraih dibanding musim sebelumnya ketika mengalahkan Inter Milan.

Sebab, dia mengatakan bahwa Arsenal memberikan perlawanan sengit. Oleh karena itu, gelar ini terasa lebih spesial dibanding kemenangan melawan Inter Milan dalam final musim sebelumnya.

"Lebih sulit dari tahun lalu karena kami tahu sebelum pertandingan betapa sulitnya bermain melawan Arsenal," kata Enrique kepada Canal+ usai pertandingan.

PSG memastikan trofi Liga Champions kembali ke Paris setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final yang berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Sabtu (30/5). Laga harus ditentukan lewat babak tos-tosan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Final tersebut menjadi partai ke-13 dalam sejarah Piala/Liga Champions yang ditentukan melalui adu penalti.

Dalam babak penentuan, PSG tampil lebih tenang setelah dua penendang Arsenal, Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes, gagal mencetak gol.

Dari kubu PSG, hanya Nuno Mendes yang tidak berhasil menjalankan tugasnya.