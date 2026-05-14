PSG Juara Liga Prancis 2025/2026 Setelah Hajar Lens 2-0

Kamis, 14 Mei 2026 – 06:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) juara Liga Prancis (Ligue 1) 2025/2026. PSG menjadi juara setelah meraih kemenangan 2-0 atas RC Lens di Stade Bollaert-Delelis, Lens, Kamis dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat PSG tidak lagi terkejar di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan torehan 76 poin.

PSG yang diasuh Luis Enrique unggul sembilan poin dari Lens di peringkat kedua, dengan kompetisi menyisakan menyisakan satu laga terakhir untuk semua tim.

Pada laga di Stade Bollaert-Delelis, PSG menang 2-0 melalui gol yang dicetak Khvicha Kvaratskhelia (29') dan Ibrahim Mbaye (90+3’), demikian dikutip dari laman Ligue 1.

PSG tampil agresif sejak awal demi merebut tahta. PSG langsung mengambil kendali permainan dan terus menekan pertahanan tuan rumah.

Gol pembuka PSG akhirnya tercipta pada menit ke-29 melalui Kvaratskhelia. Gol bermula dari kesalahan lini belakang Lens yang gagal menguasai bola di area pertahanan sendiri.

Ousmane Dembele berhasil merebut bola dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Kvaratskhelia.

Pemain sayap asal Georgia itu berlari bebas menuju kotak penalti, sebelum menaklukkan kiper Robin Risser untuk membawa PSG unggul 1-0.