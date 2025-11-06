Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSG Mengalami Pukulan Berat, 3 Pemain Kunci Termasuk Dembele Harus Absen Akibat Cedera

Kamis, 06 November 2025 – 08:20 WIB
Bintang PSG Ousmane Dembele mendapat pengawalan pemain Brest pada leg I playoff ke 16 Besar Liga Champions. Foto: Fred Tanneau/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) mendapat pukulan berat setelah tiga pemain kunci mereka harus absen selama beberapa pekan akibat cedera. Ketiga pemain itu ialah Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, dan Nuno Mendes, yang mengalami cedera saat PSG kalah 1-2 dari Bayern Muenchen pada Liga Champions, Rabu (4/11).

Kabar cedera ini diumumkan melalui laman klub itu pada Rabu.

Hakimi terpaksa ditarik keluar pada menit ke-47 setelah terkena tekel keras dari Luis Diaz yang langsung diganjar kartu merah oleh wasit.

PSG kemudian mengonfirmasi bahwa Hakimi mengalami masalah parah pada pergelangan kaki kirinya.

Bek Maroko berusia 26 tahun itu diperkirakan absen hingga enam pekan.

Cedera ini juga membuatnya terancam tidak bisa berpartisipasi dalam Piala Afrika 2025 bersama Maroko, yang dijadwalkan dimulai pada 21 Desember.

Ousmane Dembele dan Nuno Mendes juga menjadi korban dalam laga yang sama.

Keduanya dipastikan menepi selama beberapa pekan, meski detail cedera spesifik belum diungkap secara terperinci oleh PSG.

PSG mengalami pukulan berat setelah tiga pemain kunci mereka, termasuk Ousmane Dembele, harus absen akibat cedera.

