Olahraga - Sepak Bola

PSG Menggila di Liga Champions, Rekor Legendaris Barcelona Bisa Runtuh

Kamis, 07 Mei 2026 – 06:34 WIB
Paris Saint-Germain (PSG) berhasil melangkah ke final Liga Champions. Foto: REUTERS/Angelika Warmuth.

jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) tinggal selangkah lagi mencatat sejarah di Liga Champions 2025/26.

Klub asal Prancis itu sangat dekat untuk menyamai rekor gol terbanyak dalam satu musim milik Barcelona, yang sudah bertahan lebih dari dua dekade.

PSG telah mengemas 44 gol hingga memastikan tempat di partai final. Catatan itu hanya berjarak satu gol dari rekor Barcelona yang membukukan 45 gol pada musim 1999/2000.

Les Parisiens melaju ke final setelah menyingkirkan Bayern Munchen. 

Menariknya, Munchen juga menutup perjalanan di Liga Champions dengan torehan impresif 43 gol.

Musim ini menjadi catatan tersendiri. Untuk pertama kalinya, dua klub berbeda sama-sama mampu menembus lebih dari 40 gol dalam satu edisi kompetisi.

PSG musim ini menunjukkan performa luar biasa dari segi ofensif.

Khvicha Kvaratskhelia menjadi top skor tim dengan 10 gol, diikuti Ousmane Dembele (7 gol), Vitinha (6 gol), dan Desire Doue (5 gol).

Paris Saint-Germain (PSG) berada di ambang rekor gol bersejarah Liga Champions, tetapi satu laga terakhir bisa mengubah segalanya.

