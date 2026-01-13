Selasa, 13 Januari 2026 – 08:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) tersingkir dari Piala Prancis atau Coupe de France 2025/2026.

Sang juara bertahan harus mengakhiri langkahnya di Piala Prancis 2025/26 setelah kalah tipis 0-1 dari tim sekota, Paris FC, pada laga 32 besar di Parc des Princes pada Selasa dini hari WIB.

Gol penentu kemenangan tim tamu tercipta pada menit ke-74.

Jonathan Ikone memanfaatkan umpan terobosan Ilan Kebbal untuk menaklukkan Lucas Chevalier dan membawa Paris FC unggul 1-0.

Pertandingan sejak awal berjalan ketat. Hanya saja, babak pertama berakhir tanpa gol, meski PSG mendominasi penguasaan bola.

Sejumlah peluang tuan rumah berhasil digagalkan kiper Paris FC, Obed Nkambadio, yang tampil gemilang di bawah mistar.

PSG terus menekan hingga akhir laga dan nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan Warren Zaire-Emery, tetapi membentur mistar.

Solidnya pertahanan Paris FC membuat skor tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.