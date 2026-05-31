PSG vs Arsenal: Les Parisiens Bikin Inggris Gagal Cetak Sejarah Baru

Minggu, 31 Mei 2026 – 05:54 WIB
Arsenal berhasil menjadi juara Liga Champions. Foto: X/LigadeCampeones.

jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) menghancurkan harapan klub Inggris mencetak sejarah di kompetisi Eropa.

Les Parisiens sukes mengangkat trofi Liga Champions setelah di partai puncak mengalahkan Arsenal.

Kekalahan The Gunners itu sekaligus menggagalkan ambisi Inggris menyapu bersih tiga trofi antarklub Eropa dalam satu musim.

Bertanding di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026), Arsenal harus mengubur mimpi membawa pulang trofi Si Kuping Besar setelah menyerah dari PSG lewat drama adu penalti.

Kedua tim bermain imbang 1-1 sepanjang 120 menit pertandingan. Namun, Les Parisiens tampil lebih tenang saat adu penalti dan menutup laga dengan kemenangan 4-3.

Hasil tersebut membuat dominasi klub-klub Inggris di pentas Eropa musim ini tidak sempurna.

Sebelum final Liga Champions digelar, dua trofi Eropa lainnya sudah lebih dulu diamankan klub Premier League.

Di ajang Liga Europa UEFA, Aston Villa FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga final.

Mimpi besar Inggris mencetak sejarah di kompetisi Eropa sirna usai Arsenal tumbang dari PSG. Apa yang sebenarnya terjadi?

