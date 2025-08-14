Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSG vs Tottenham: Les Parisiens Juara Piala Super Eropa 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 – 07:52 WIB
Para pemain PSG merayakan keberhasilan mereka menjuarai Piala Super Eropa 2025 seusai mengalahkan Tottenham lewat adu tendangan penalti di Stadion Friuli, Udine, Rabu (13/8/2025). (antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain berhasil menjadi juara Piala Super Eropa 2025 untuk pertama kalinya.

PSG berhasil menaklukkan Tottenham Hotspur lewat adu tendangan penalti, setelah kedua tim imbang 2-2 selama 90 menit waktu normal di Stadion Friuli, Udine, Kamis dini hari WIB.

Tottenham bahkan unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0 sampai lima menit menjelang waktu normal usai, berkat gol Micky van de Ven dan Cristian Romero.

Namun, PSG tak menyerah untuk mengatasi defisit dua gol itu lewat aksi brilian Lee Kang-in dan Goncalo Ramos.

Ini gelar juara Piala Super Eropa pertama untuk PSG.

Hal ini membuat mereka mengawali musim 2025/2026 dengan satu gelar juara.

Sebaliknya, Tottenham gagal meraih trofi ini untuk pertama kali dalam sejarah klub.

PSG unggul penguasaan bola denga 74 persen.

