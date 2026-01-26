Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

PSI: Ada Gerakan Sistematis untuk Memfitnah Jokowi

Senin, 26 Januari 2026 – 16:38 WIB
PSI: Ada Gerakan Sistematis untuk Memfitnah Jokowi - JPNN.COM
Ketua DPP PSI Bidang Penelitian dan Pengembangan Dedek Prayudi menyebut ada gerakan sistematis untuk memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Foto: Instagram/uki_dedek

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PSI Bidang Penelitian dan Pengembangan Dedek Prayudi menyebut ada gerakan sistematis untuk memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Dedek saat ditanya terkait maraknya isu liar yang menyudutkan Jokowi. Menurut Dedek, ada orang besar yang sengaja mengorkestrator dengan tujuan menjatuhkan citra Jokowi.

"Fitnah kepada Jokowi terbaru memperlihatkan bahwa ini adalah gerakan sistematis. Fitnah bertubi-tubi lewat berbagai isu perlihatkan memang ada orang besar yang mengorkestrasi serangan kepada Jokowi," kata dia saat dihubungi, Senin (26/1).

Baca Juga:

Ia pun menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara, Refly Harun yang menuding Eggi Sudjana sempat ditawari proyek triliunan rupiah jika meminta maaf kepada Jokowi.

Tawaran itu menyangkut kasus Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terhadap Jokowi.

Dedek meminta kepada Refly lebih baik fokus bekerja sebagai advokat dan mengurangi manuver politik yang berlebihan.

Baca Juga:

"Sebaiknya Pak Refly fokus saja kepada proses hukum yang sedang menjerat klien nya dan tidak menambah fitnah kepada Pak Jokowi lagi, kurang-kurangi berakrobat politik," imbuh dia. (dil/jpnn)

Ia pun menanggapi pernyataan Refly Harun yang menuding Eggi Sudjana sempat ditawari proyek triliunan rupiah jika meminta maaf kepada Jokowi

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Jokowi  Fitnah  Dedek Prayudi  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp