PSI Bakal Kasih Posisi di DPP Buat Rusdy Masse, Jika...

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengaku siap turun tangan langsung mengurus pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Rusdy Masse Mappasess.

Hal itu akan dia lakukan apabila Rusdy memutuskan bergabung ke PSI.

"Kalau masuk PSI, ya, wajib punya KTA begitu. Saya nanti yang mencetaknya langsung saja, lah," kata Bestari saat dihubungi, Jumat (23/1).

Belakangan, sosok Rusdy Masse yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi III dari fraksi NasDem mengajukan surat permohonan pengunduran diri.

Eks Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) itu dikabarkan berlabuh ke PSI setelah mengajukan surat permohonan diri sebagai kader NasDem.

Bestari menyebut PSI menyiapkan posisi di struktur pusat apabila Rusdy Masse memutuskan bergabung ke partai di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep.

"Tentu PSI akan menyediakan tempat yang sangat terhormat untuk Bung Rusdy Masse. Ada, lah, di jajaran DPP, lah," kata dia.

Namun, Bestari mengakui Rusdy Masse pernah mendampingi Kaesang dalam kegiatan di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (21/1) kemarin, meskipun belum punya KTA PSI.