PSI Bakal Mulus Melenggang ke Senayan, Partai Besutan Anies?

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Tony Rosyid melontarkan analisisnya terkait peta politik menuju Senayan pada 2029 mendatang.

Dia menyoroti dua partai, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerakan Rakyat yang digadang-gadang bakal menjadi kendaraan politik Anies Rasyid Baswedan.

Tony meyakini PSI yang kini dinakhodai Kaesang Pangarep memiliki peluang sangat besar, bahkan diprediksi 99 persen bakal lolos ke DPR RI.

Menurut Tony, keberadaan sosok Joko Widodo (Jokowi) di belakang PSI menjadi kunci utama. Meski Jokowi sudah purnatugas, tetapi investasi sosial dan infrastruktur politiknya yang dibangun selama dua periode menjadi presiden, dinilai masih sangat solid.

"Jokowi telah membangun investasi sosial yang sistemik dan terstruktur. Beliau meletakkan orang-orang di posisi strategis dan merawat basis massa yang militan," kata Tony Rosyid dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Dia menjelaskan tidak hanya faktor Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden, PSI juga mendapat amunisi baru yang tidak main-main.

Menurutnya, bergabungnya mantan Waketum NasDem, Ahmad Ali, disebut membawa gerbong besar dari Sulawesi.

"Sejumlah elite NasDem di Sulawesi mayoritas sudah beralih ke PSI. Ini migrasi suara besar-besaran," tegasnya.