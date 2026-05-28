PSI Banten Salurkan Hewan Kurban di 8 Wilayah Sebagai Ajang Pererat Silaturahmi

jpnn.com, SERANG - DPW PSI Banten menggelar kegiatan pembagian hewan kurban di berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat gotong royong kepada masyarakat.

Ketua Dewan Pembina PSI Banten Ian Pribadi yang didampingi Ketua DPD PSI Kabupaten Serang Angga Citra turut menyerahkan hewan kurban secara langsung kepada masyarakat.

Ian Pribadi menyampaikan kegiatan kurban ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial PSI terhadap masyarakat.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha,” ujar Ian Pribadi dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (28/5).

Sementara itu, Ketua DPW PSI Banten M. Hafiz Ardianto menyatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dengan masyarakat serta meningkatkan nilai solidaritas sosial.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, sekaligus memperkuat kehadiran PSI di tengah masyarakat,” ungkap Hafiz Ardianto.

Selain menjadi agenda DPW PSI Banten, kegiatan pembagian hewan kurban ini juga merupakan bagian dari instruksi dan agenda nasional DPP PSI yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh DPW dan DPD PSI di berbagai daerah di Indonesia.