PSI Bantu Warga Terdampak Tanah Bergerak di Kabupaten Tegal

jpnn.com, TEGAL - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Kajen dan Padasari, Kabupaten Tegal.

"Kami hadir untuk sedikit membantu meringankan beban para sedulur di Kabupaten Tegal," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Aan Rochyanto di lokasi, Sabtu (14/2).

Bantuan yang diberikan berupa sembako, seragam sekolah, perlengkapan sekolah, obat-obatan, kasur lipat, dan selimut.

Selain Aan, juga hadir Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yoga dan para pengurus DPD PSI Kabupaten Tegal.

"Kami juga mengapresiasi Bupati Tegal yang berniat merelokasi warga ke tempat yang lebih aman," lanjut Aan.

Peristiwa tanah bergerak berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026 dan sesekali masih terjadi.

Dampak dari fenomena tanah bergerak di Tegal ini telah merusak ratusan rumah warga, fasilitas ibadah, hingga memutus akses jalan desa. Ratusan keluarga harus meninggalkan kediaman mereka. (dil/jpnn)