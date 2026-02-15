Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PSI Bantu Warga Terdampak Tanah Bergerak di Kabupaten Tegal

Minggu, 15 Februari 2026 – 12:11 WIB
PSI Bantu Warga Terdampak Tanah Bergerak di Kabupaten Tegal - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Kajen dan Padasari, Kabupaten Tegal. Foto: dok sumber

jpnn.com, TEGAL - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Kajen dan Padasari, Kabupaten Tegal.

"Kami hadir untuk sedikit membantu meringankan beban para sedulur di Kabupaten Tegal," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Aan Rochyanto di lokasi, Sabtu (14/2).

Bantuan yang diberikan berupa sembako, seragam sekolah, perlengkapan sekolah, obat-obatan, kasur lipat, dan selimut.

Baca Juga:

Selain Aan, juga hadir Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yoga dan para pengurus DPD PSI Kabupaten Tegal.

"Kami juga mengapresiasi Bupati Tegal yang berniat merelokasi warga ke tempat yang lebih aman," lanjut Aan.

Peristiwa tanah bergerak berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026 dan sesekali masih terjadi.

Baca Juga:

Dampak dari fenomena tanah bergerak di Tegal ini telah merusak ratusan rumah warga, fasilitas ibadah, hingga memutus akses jalan desa. Ratusan keluarga harus meninggalkan kediaman mereka. (dil/jpnn)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Kajen dan Padasari, Kabupaten Tegal

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  tanah bergerak  Tegal  Partai Solidaritas Indonesia  Aksi Sosial 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp