PSI Belum Tentu Mendukung Gibran di 2029, Tergantung Bos

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:20 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia belum punya nama calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Kalau kandidat presidennya, sudah, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya akan menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres 2029 kepada Prabowo.

RJ menyampaikan hal tersebut untuk merespons wacana Partai Amanat Nasional (PAN) yang membuka peluang mengusung Zulkifli Hasan sebagai cawapres 2029 mendampingi Prabowo.

"Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029, kami (PSI) serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita," katanya.

Menteri Kehutanan itu pun menilai pembahasan soal Pemilu 2029 masih terlalu dini.

Dia juga mengingatkan posisi Prabowo sebagai figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya kelak. Ia menyebut keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan kerja serta penerimaan publik.

“Biar pemimpin tertinggi, bos, yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat," ujarnya.

Terkait langkah PAN, Raja Juli menilai, sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik koalisi. Menurutnya, setiap partai memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan aspirasi politik masing-masing.

TAGS   Gibran  PSI  Pilpres 2029  Prabowo 
