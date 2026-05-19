PSI Berharap Jokowi Menjelaskan Posisi Politiknya Saat Blusukan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus berharap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan posisi politiknya kepada rakyat yang ditemui saat berkeliling Indonesia.

Bestari berharap Jokowi menyatakan kepada rakyat bahwa sekarang sudah menjadi bagian dari PSI.

"Menitipkan kepada beliau, kepada Pak Jokowi untuk menjelaskan ke seluruh penjuru di mana beliau hadir di tengah masyarakat bahwa beliau sekarang sudah di PSI, bukan di PDIP lagi," kata dia kepada awak media, Selasa (19/5).

Bestari menilai penegasan posisi politik Jokowi di PSI kepada rakyat akan membuat publik menjadi paham partai tempat berlabuh eks Wali Kota Solo itu.

"Ya, biar betul-betul ini menjadi pemakluman publik di mana posisi politik beliau hari ini."

Diketahui, Jokowi bakal berkeliling Indonesia, didampingi sukarelawan pendukung.

Eks Gubernur Jakarta itu berkeliling Indonesia demi memahami kondisi negara dan bakal menjadikan NTT sebagai lokasi perdana blusukan.

Bestari mengatakan kader PSI siap mendampingi Jokowi ketika berkeliling Indonesia menyerap aspirasi rakyat.