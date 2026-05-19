Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PSI Berharap Jokowi Menjelaskan Posisi Politiknya Saat Blusukan

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:26 WIB
PSI Berharap Jokowi Menjelaskan Posisi Politiknya Saat Blusukan - JPNN.COM
Presiden ketujuh Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus berharap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan posisi politiknya kepada rakyat yang ditemui saat berkeliling Indonesia.

Bestari berharap Jokowi menyatakan kepada rakyat bahwa sekarang sudah menjadi bagian dari PSI.

"Menitipkan kepada beliau, kepada Pak Jokowi untuk menjelaskan ke seluruh penjuru di mana beliau hadir di tengah masyarakat bahwa beliau sekarang sudah di PSI, bukan di PDIP lagi," kata dia kepada awak media, Selasa (19/5).

Baca Juga:

Bestari menilai penegasan posisi politik Jokowi di PSI kepada rakyat akan membuat publik menjadi paham partai tempat berlabuh eks Wali Kota Solo itu.

"Ya, biar betul-betul ini menjadi pemakluman publik di mana posisi politik beliau hari ini."

Diketahui, Jokowi bakal berkeliling Indonesia, didampingi sukarelawan pendukung.

Baca Juga:

Eks Gubernur Jakarta itu berkeliling Indonesia demi memahami kondisi negara dan bakal menjadikan NTT sebagai lokasi perdana blusukan.

Bestari mengatakan kader PSI siap mendampingi Jokowi ketika berkeliling Indonesia menyerap aspirasi rakyat.

Ketua DPP PSI Bestari Barus berharap Jokowi menegaskan posisi politiknya bahwa sudah bukan bagian dari PDIP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  PSI  PDIP  Bestari Barus 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp