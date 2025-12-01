PSI Fokus Distribusi Makanan dan Air Bersih untuk Korban Banjir Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Posko Bantuan Utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Medan terus bergerak membantu warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera Utara.

Penanggung Jawab Posko Renville Pandapotan Napitupulu menjelaskan bahwa sejak hari pertama pihaknya langsung melakukan distribusi bantuan darurat yang paling dibutuhkan warga.

Dia mengatakan, kebutuhan pertama yang harus segera dipenuhi adalah makanan siap saji karena ribuan warga tidak bisa lagi menggunakan peralatan rumah tangga yang terendam banjir.

“Di awal, kami fokus mendistribusikan nasi bungkus, jumlahnya mencapai ribuan bungkus itu. Itu utama karena masyarakat tidak bisa menggunakan peralatan rumah tangga karena terendam," katanya saat dihubungi wartawan, Senin (1/12).

Selain makanan, PSI juga menyalurkan pakaian layak pakai serta berbagai kebutuhan untuk warga yang masih bertahan di pengungsian.

Untuk anak-anak dan lansia, PSI menyalurkan bantuan berupa makanan ringan dan sejumlah perlengkapan lainnya.

“Memang kendala kita alami walaupun banjir sudah tidak terlalu tinggi tapi rumah warga masih penuh lumpur. Kemudian kita juga bantu sembako, selimut dan buku tulis dari Mas Ketum Kaesang Pangarep,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Medan itu.

Renville mengungkapkan bahwa medan menuju lokasi bencana menjadi kendala utama. Terutama pada hari-hari awal ketika banjir masih tinggi. Mobilisasi logistik pun ikut terhambat.