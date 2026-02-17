PSI Gelar Budaya di Alun-Alun Kabupaten Tegal, Rakyat Antusias, Jokowi Juga Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kirab budaya di Alun-Alun Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu (14/2/2026).

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Barisan Relawan Nusantara (BRN) tampak hadir menyaksikan kirab tersebut.

Selain itu, ribuan warga antusias. Mereka berduyun-duyun memadati lokasi acara pelaksanaan kirab budaya.

Kehadiran yang begitu besar penuh semangat kebersamaan ini sebagai wujud dukungan kuat pada PSI di Kabupaten Tegal.

“Hingga dini hari, antusiasme rakyat tanpa surut untuk mengikuti Kirab Budaya,” ujar Ketua Umum DPP Barisan Relawan Nusantara (BRN), dr. Relly Reagen.

Menurut Relly, rakyat berduyun-duyun hadir dan menunjukkan semangat yang heroik.

Animo masyarakat Kabupaten Tegal terhadap kirab budaya ini sangat kuat.

“Ini menjadi bukti bahwa semangat persatuan, kebudayaan, dan solidaritas masih hidup dan tumbuh di tengah rakyat,” tegas dr. Relly Reagen.