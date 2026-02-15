PSI Gelar Kirab Budaya, Ada Jokowi di Kerumunan Penonton

jpnn.com, TEGAL - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut menyaksikan langsung Kirab Budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tegal, Minggu (15/2). Dia mengenakan kemeja putih dan berbaur dengan masyarakat.

Jokowi tampak didampingi Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka saat menghadiri kirab budaya tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tertawa saat melihat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membuka acara Kirab Budaya.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa kegiatan kirab budaya merupakan bagian dari upaya sosialisasi partai kepada masyarakat dengan pendekatan yang membumi dan dekat dengan tradisi lokal.

Menurutnya, PSI ingin memastikan bahwa setiap kegiatan politik tidak terlepas dari akar kebudayaan masyarakat setempat. Karena itu, konsep kirab kebudayaan dipilih agar proses perkenalan partai tetap menghormati, merawat, sekaligus merayakan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah warga.

“Kami ingin hadir dengan cara yang menyenangkan, terbuka, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Politik harus bisa berjalan seiring dengan kebudayaan, bukan meninggalkannya,” ujar Kaesang.

Selain menjadi sarana sosialisasi, kirab budaya ini juga diharapkan mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan para pelaku UMKM serta seniman lokal, sehingga ruang promosi, apresiasi, dan perputaran ekonomi bisa dirasakan langsung oleh warga.