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JPNN.com - Politik - Parpol

PSI: Jangan Karena Politik, Sejarah Pembangunan NTT Dihapus

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:03 WIB
PSI: Jangan Karena Politik, Sejarah Pembangunan NTT Dihapus - JPNN.COM
Sekretaris DPW PSI Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mengajak publik untuk memisahkan perbedaan pilihan politik dari penilaian terhadap rekam jejak pemerintahan Presiden Jokowi dalam membangun NTT. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris DPW PSI Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mengajak publik untuk memisahkan perbedaan pilihan politik dari penilaian terhadap rekam jejak pembangunan di NTT.

Menjelang kunjungan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ke NTT, dia menilai masyarakat masih mengingat berbagai pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi.

Menurut Junaidin, setiap kali nama Jokowi kembali disebut, masyarakat NTT kembali mengingat berbagai program pembangunan yang dinilai membawa perubahan bagi daerah tersebut.

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"Setiap kali nama beliau (Jokowi) kembali disebut, ingatan masyarakat NTT tentang legacy dan jejak pembangunan di NTT pun ikut muncul ke permukaan. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris," kata Junaidin kepada wartawan, Kamis (30/7).

Dia menyebut, bagi sebagian besar masyarakat NTT, perubahan paradigma pembangunan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan dirasakan melalui berbagai program pemerintah.

"Bagi sebagian besar masyarakat NTT, perubahan paradigma itu bukan sekadar slogan. Masyarakat melihatnya melalui pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, pembangunan jalan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut. Tol Laut bukan sekadar kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Tol Laut adalah simbol perubahan cara negara melihat NTT," ujarnya.

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Junaidin melanjutkan, kehadiran Tol Laut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di NTT.

"Laut yang dulu menjadi pemisah, perlahan diubah menjadi jalan. Jarak yang dulu menjadi hambatan, mulai diubah menjadi konektivitas. Dan pulau-pulau yang dulu terasa jauh, mulai dihubungkan dengan denyut pembangunan nasional,” jelasnya.

Setiap kali nama Jokowi kembali disebut, masyarakat NTT kembali mengingat berbagai program pembangunan yang dinilai membawa perubahan bagi daerah tersebut

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TAGS   Jokowi  NTT  PSI  jokowi gabung psi 
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