PSI Kalsel Minta Kaesang Lantik Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina

jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah serta pelantikan ketua DPW PSI dan DPD PSI se-kalimantan Selatan, Selasa (7/7).

Acara ini turut dihadiri Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Salah satu agenda penting dalam Rakorwil sendiri adalah pelantikan pengurus DPW PSI Kalsel.

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DPW PSI Kalsel kini dinakhodai oleh Mustohir Arifin sebagai Ketua DPW, sementara posisi Sekretaris DPW diisi Aulia Rachman.

Saat memberikan pidato, Mustohir Arifin meminta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk melantik Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

"Mas Ketum, kami sepakat seluruh pengurus DPW, DPD, DPC serta seluruh kader PSI se-Kalimantan Selatan meminta Bapak H. Ir. Joko Widodo segera dilantik menjadi Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Setuju ya,” tegas Mustohir Arifin.

Menanggapi ucapan Ketua DPW PSI Kalsel, Kaesang menyatakan belum sempat melantik tokoh senior Rusdi Masse Mappasessu, tetapi sudah didesak melantik Ketua Dewan Pembina.

"Insyaallah bahkan belum dilantik pun, beliau (Jokowi) sudah ikut bekerja bersama PSI kemarin,” kata Kaesang.