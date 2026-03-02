Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

PSI Kecam Serangan AS & Israel ke Iran, Minta Semua Pihak Menahan Diri

Senin, 02 Maret 2026 – 12:06 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PSI Isyana Bagoes Oka. Foto: dokumentasi Kemendukbangga

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tindakan Amerika Serikat dan Israel yang melancarkan serangan bersenjata ke Iran.

"Penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara tidak bisa dibenarkan. Kami mengecam serangan AS-Israel terhadap Iran yang telah mencederai hukum internasional," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Senin (2/3).

Sejalan dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, PSI juga menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.

"Eskalasi konflik telah terjadi dan sudah merembet ke negara-negara lain. Tidak ada pilihan, semua pihak harus menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi, agar eskalasi konflik tidak makin menjalar ke tempat lain," lanjut Isyana.

Terakhir, PSI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam proses perdamaian.

"Sesuai amanat di Pembukaan UUD 1945, Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," pungkas Isyana. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

