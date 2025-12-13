Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PSI Kirim Starlink ke Aceh & Sumut demi Bantu Korban Bencana Berkomunikasi

Sabtu, 13 Desember 2025 – 16:19 WIB
PSI Kirim Starlink ke Aceh & Sumut demi Bantu Korban Bencana Berkomunikasi - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan perangkat internet satelit Starlink ke wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan perangkat internet satelit Starlink ke wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

Langkah ini diambil untuk memastikan akses komunikasi tetap tersedia bagi warga di tengah terputusnya jaringan akibat banjir dan longsor.

Direktorat Tanggap Bencana DPP PSI Anthony Norman Lianto mengatakan komunikasi merupakan kebutuhan mendasar dalam situasi darurat.

“Karena dalam situasi bencana, komunikasi telah menjadi kebutuhan yang mendasar selain makanan, air bersih, dan obat. Komunikasi dibutuhkan untuk menghubungi sanak saudara, meminta bantuan, dan mencari informasi kedaruratan,” ujar Anthony.

Anthony menjelaskan, Starlink telah mulai didistribusikan ke sejumlah posko PSI di daerah terdampak.

Dia berencana akan terus menambah jumlah Starlink dalam waktu dekat.

“Sementara ini telah terdistribusi beberapa Starlink di posko-posko PSI dan akan dikirimkan lagi dalam waktu dekat,” ujarnya.

Meski demikian, distribusi Starlink tidak lepas dari kendala.

Meski demikian, distribusi Starlink tidak lepas dari kendala.

