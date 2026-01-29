Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

PSI Menargetkan Jakarta, Sulsel, dan Jateng Jadi Kandang Gajah

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:52 WIB
Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus. Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik Bestari Barus menyebut parpolnya pada 2029 ingin menjadikan Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai kandang gajah.

Adapun, gajah merujuk logo PSI yang kini bergambar mamalia berkepala merah setelah sebelumnya berbentuk mawar.

"Ya, kan, beberapa lokasi, tidak hanya Sulsel yang diharapkan seperti itu (kandang gajah, red)," kata Bestari kepada awak media, Kamis (29/1).

Menurutnya, PSI punya basis di Jakarta, sehingga memungkinkan langkah partai menjadikan provinsi berikon Monas sebagai kandang gajah.

Kemudian, kata Bestari, PSI di Jateng dan Sulsel sedang membangun kekuataan, sehingga yakin kedua daerah menjadi kandang gajah. 

Terlebih lagi, kata dia, beberapa politikus beken dari Sulsel akan merapat ke PSI, sehingga memungkinkan misi menjadikan provinsi beribu kota Makassar sebagai kandang gajah.

"Kemudian rencana-rencana bahwa akan ada politisi-politisi dari beberapa partai lain yang mau bergabung, makin meyakini kami," ujar Bestari. 

Dia secara khusus menyebut sosok eks Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Rusdi Masse Mappasessu bakal memperkuat PSI di Sulsel.

TAGS   PSI  Partai Solidaritas Indonesia  Bestari Barus  kandang gajah 
