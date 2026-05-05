Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PSI Minta Polisi Proses Kasus Pemukulan Bro Ron Meski Pelaku Punya Beking

Selasa, 05 Mei 2026 – 17:19 WIB
PSI Minta Polisi Proses Kasus Pemukulan Bro Ron Meski Pelaku Punya Beking - JPNN.COM
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meminta polisi terus memproses secara hukum pelaku pemukulan waketum partai berlogo gajah Ronald A Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron.

"Tidak karena Bro Ron adalah kader PSI, tetapi siapa pun itu yang melakukan tindak pidana juga, dia harus bertanggung jawab secara hukum di Republik Indonesia. Itu sikap daripada PSI," kata Ali kepada awak media di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (5/5).

Eks legislator DPR RI itu meminta kepolisian tak ragu menangani kasus pemukulan Bro Ron meski pelaku punya beking.

Baca Juga:

"Kalau kemudian kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membeling ini, ya, saya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas," ujar Ali.

Dia mengatakan Bro Ron diduga mengalami pemukulan dalam kapasitas sebagai advokat membela kepentingan klien.

Ali mengaku tidak tahu persis kronologi kejadian pemukulan, karena Bro Ron saat dipukul bukan melaksanakan tugas kepartaian.

Baca Juga:

"Nanti biar aparat penegak hukum yang menyampaikan itu atau ditanyakan ke aparat penegak hukum," kata dia.

Sebelumnya, heboh sebuah video yang diunggah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menunjukkan aksi pemukulan terhadap Bro Ron.

Ketua Harian PSI Ahmad Ali meminta kepolisian tak ragu menangani kasus pemukulan Bro Ron meski pelaku punya beking.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Bro Ron  Polisi  Kaesang 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp