PSI Pengin Anak Muda Seperti Jokowi, Jadi Presiden Tanpa Harus Anak Proklamator

jpnn.com, BATAM - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali berharap ke depannya bisa muncul sosok baru seperti Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari parpolnya.

Dia menjelaskan Jokowi bisa menjadi presiden tanpa harus berasal dari darah biru keluarga proklamator.

Hal ini disampaikan Ahmad Ali saat pembukaan Rakorwil PSI di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (22/11) malam.

"Untuk itu, saya berharap dari Kepri ini akan lahir Jokowi-Jokowi muda, tanpa harus masuk, tanpa dia harus berasal dari keluarga darah biru politik, tanpa dia harus menjadi anaknya proklamator, tanpa dia harus anaknya pahlawan. Tapi dia ada anak petani pun, dia disamakan, dan Jokowi sudah membuktikan itu," kata Ali.

Dia menekankan Jokowi telah membuktikan bahwa menjadi Presiden tidak harus berasal dari keluarga kaya raya.

Bahkan dia memberikan gambaran atau ilustrasi hidup Jokowi bagi rakyat jelata.

"Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi. Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak," ujar dia.

Ali menjelaskan selama seseorang berpendirian baik dan selalu berinteraksi dengan rakyat, partai politik akan datang dengan sendirinya.