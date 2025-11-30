PSI Riau Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Sumbar

jpnn.com, PEKANBARU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Riau menggelar aksi kemanusiaan untuk membantu korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Aksi pengiriman bantuan ini dilakukan bertepatan dengan momen Car Free Day (CFD) di Kota Pekanbaru, Minggu (30/11).

Ketua DPW PSI Riau Kelmi Amri bersama Sekretaris Juandy Hutauruk memimpin langsung pelepasan bantuan berupa satu truk berisi sembako.

Seluruh bantuan tersebut merupakan donasi dari para kader dan masyarakat, dan akan disalurkan ke lokasi banjir bandang yang paling dekat dengan wilayah Riau.

“Kami siap memfasilitasi masyarakat yang ingin berdonasi. Bantuan yang masuk akan kami antarkan langsung ke lokasi musibah,” ujar Kelmi Amri.

Kelmi Amri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Pekanbaru atas antusiasme dan dukungan terhadap kegiatan kemanusiaan tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris DPW PSI Riau Juandy Hutauruk, menegaskan bahwa aksi solidaritas ini merupakan tindak lanjut instruksi DPP PSI untuk menggerakkan kader dalam membantu korban bencana.

PSI juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang memberikan ruang bagi partai berlambang gajah itu untuk berkontribusi melalui kegiatan publik.